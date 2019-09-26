Трамп заявил, что американские пошлины склонили власти Китая к заключению торговой сделки

26 сентября 2019 03:38 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что экономическое давление Соединенных Штатов повлияло на желание властей КНР заключить торговое соглашение. С таким утверждением американский лидер выступил в среду на пресс-конференции в Нью-Йорке, где в эти дни проходят общеполитические прения 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я думаю, они хотят заключить сделку, - указал Трамп. - Знаете, почему они хотят заключить сделку? Потому что они теряют рабочие места, а их каналы поставок рушатся. Компании уходят из Китая - уходят в множество других мест, включая Соединенные Штаты".

"В то же время мы, благодаря пошлинам, привлекаем миллиарды и миллиарды [долларов], мы привлекаем огромные суммы и помогаем нашим фермерам, ставшим мишенью, - подчеркнул американский лидер. - Китай вновь начал покупать нашу сельхозпродукцию, они начали покупать говядину и еще множество других вещей, свинину - они покупают очень много свинины". Президент США подчеркнул, что представители сторон проводят телефонные консультации, а также подтвердил, что в начале октября в Вашингтоне состоится 13-й раунд торговых переговоров между странами.

"Все оказалось намного хуже, чем они предполагали. Они хотят заключить сделку, и они должны хотеть сделать это, - заключил Трамп. - Вопрос лишь в том, хотим ли этого мы".

КНР и США на протяжении уже нескольких месяцев ведут тяжелые переговоры об урегулировании торговых споров. Последний, 12-й раунд переговоров прошел в Шанхае 30-31 июля. Министерство коммерции Китая объявило, что 13-й раунд пройдет в начале октября в Вашингтоне.

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