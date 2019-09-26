Глава Гонконга проведет первую открытую встречу с представителями общественности

26 сентября 2019 07:35 (UTC+04:00)

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам в четверг проведет первую открытую встречу с представителями общественности для обсуждения путей урегулирования кризиса в мегаполисе, охваченном протестами. Как сообщили местные власти, на мероприятие приглашены 150 человек, которые были выбраны путем случайного компьютерного отбора из числа зарегистрировавшихся на специальном сайте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Двухчасовая встреча пройдет на стадионе им. королевы Елизаветы в районе Ван Чай и начнется в 7 часов вечера. Для обеспечения порядка будет мобилизовано 3 тыс. полицейских. Участникам дискуссий запретили проносить в зал зонтики, маски и каски - предметы, ставшие неотъемлемыми атрибутами протестных акций в Гонконге.

Наряду с Кэрри Лам на встрече также выступят ключевые министры ее администрации. Они заслушают мнения представителей разных слоев общества, ответят на вопросы.

Правоохранительные органы не исключили, что антиправительственные демонстранты попытаются сорвать диалог и начнут блокировать дороги, ведущие к стадиону. Если стражи порядка не сумеют оперативно их разогнать и обеспечить проезд транспорта, это может повлечь отмену мероприятия, отметил источник в полиции.

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