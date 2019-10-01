В Гонконге в день образования КНР безопасность будут обеспечивать 6 тыс. полицейских

1 октября 2019 05:47 (UTC+04:00)

Усиленные меры безопасности приняты во вторник в Гонконге в связи с планами антиправительственных демонстрантов провести массовые протестные акции в день 70-летия годовщины образования КНР. Как сообщила газета South China Morning Post, обеспечивать порядок будут 6 тыс. полицейских. Из-за опасений беспорядков и актов вандализма в городе закрыты многие торговые центры, а также три станции метро - Admiralty, Wan Chai и Prince Edward, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В связи с протестами здесь сократили масштаб торжественных мероприятий по случаю национального праздника. Был отменен вечерний салют над гаванью Виктория, а утренняя церемония поднятия флагов под звуки гимна на открытой площадке с участием роты почетного караула прошла без присутствия широкой публики. Несколько сотен гостей следили за трансляцией этого события на экранах внутри выставочного центра, где в эти минуты начался прием.

Глава гонконгской администрации Кэрри Лам, ключевые министры ее правительства, многие законодатели не присутствуют на этом мероприятии. Они находятся в Пекине в составе делегации, в которую вошли свыше 240 человек, для участия в торжествах на площади Тяньаньмэнь, где состоится грандиозный военный парад. Лам вернется в Гонконг этим вечером через Шэньчжэнь, во время отсутствия ее замещает главный секретарь (главный министр) Мэттью Чжан.

Ожидается, что демонстрации начнутся после 13:00 по местному времени в ряде районов - как на острове Гонконг, так и в материковой части города. Правоохранительные органы опасаются, что радикальные активисты могут готовить насильственные провокации, вылазки, попытки покушения, поджоги автозаправочных станций. "После нашего анализа мы ожидаем, что ситуация будет очень опасной", - заявил в понедельник старший суперинтендант полиции Джон Цзе.

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