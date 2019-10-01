Си Цзиньпин обещал сохранить в Гонконге принцип "одна страна, две системы"

Китай будет и дальше придерживаться принципа "одна страна, две системы" в своей политике в отношении Гонконга, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на главной площади страны на торжествах к 70-летию образования Китайской народной республики, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"На нашем пути вперед мы должны придерживаться принципов "мирного объединения" и "одна страна, две системы", поддерживать процветание и стабильность в Гонконге и Макао, продвигать мирное развитие отношений между двумя берегами Тайваньского пролива, объединить всех сынов и дочерей Китая, продолжать стремление к полному объединению нашей родины", - заявил Си Цзиньпин.

КНР была основана 1 октября 1949 года. В Пекине во вторник проходят крупномасштабные торжества по случаю 70-летия основания КНР, в том числе военный парад. Пока глава гонконгской администрации Кэрри Лэм находится в Пекине на торжественных мероприятиях, в самом Гонконге продолжаются антиправительственные протесты, и ситуация отнюдь не праздничная.

В минувшие выходные очередные акции протеста вновь переросли в ожесточенные столкновения полиции и протестующих. Правоохранители применили водяные пушки, слезоточивый газ и резиновые пули для разгона толпы, демонстранты бросали в полицейских кирпичи и бутылки с зажигательной смесью, а также устраивали поджоги.

Уже известно, что во вторник демонстранты собираются пройти маршем, хотя полиция не одобрила его. Правительство Гонконга из соображений безопасности было вынуждено отменить праздничный фейерверк, а церемонию поднятия флага перенести с улицы в помещение. Протестующие называют запланированную акцию на 1 октября "днем скорби".

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