Гонконгская фондовая биржа отказалась от планов слияния с биржей Лондона за $36,6 млрд

8 октября 2019 06:40 (UTC+04:00)

Оператор Гонконгской фондовой биржи (HKEX) отказался от своего предложения выплатить $36,6 млрд за объединение с Лондонской фондовой биржей (LSEG) на фоне отсутствия интереса к сделке у британской стороны. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении местной биржи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Совет директоров HKEX по-прежнему полагает, что комбинация двух площадок является стратегически привлекательной и способна создать ведущую в мире рыночную инфраструктурной группу. Несмотря на взаимодействие с широким кругом регуляторов и акционеров, совет директоров разочарован тем, что не удалось осуществить сотрудничество с менеджментом LSEG в реализации этого видения", - отмечается в заявлении.

Гонконгская биржа выступила с предложением о слиянии 11 сентября, но уже через два дня получила отказ. Как сообщалось на сайте Лондонской фондовой биржи, ее совет директоров, а также финансовые и юридические советники расценили это предложение "как предварительное, нежелательное и весьма условное".

Вслед за этим появились предположения, что гонконгская сторона попытается повысить свою ставку в попытке заинтересовать акционеров LSEG, но этого не произошло. Согласно правилам британских регуляторов, HKEX могла официально оформить свое предложение в срок до 9 октября, а в противном случае внести новое не ранее чем через полгода.

В 2012 году оператор HKEX приобрел Лондонскую биржу металлов (LME) за $2,1 млрд.

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