Объем торговли Китая и США с января по сентябрь упал на 14,8%

14 октября 2019 07:39 (UTC+04:00)

Товарооборот Китая и США с января по сентябрь включительно сократился в годовом исчислении на 14,8%, составив $402,66 млрд. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в понедельник на пресс-конференции официальный представитель Главного таможенного управления КНР Ли Куйвэнь.

Согласно оглашенным данным, китайский экспорт в США за данный период уменьшился на 10,7%, до $312 млрд, импорт американской продукции - на 26,4%, до $90,66 млрд.

"10 и 11 октября прошел очередной раунд китайско-американских торгово-экономических переговоров. По некоторым направлениям удалось добиться реального прогресса", - напомнил он.

В 2017 году китайско-американский товарооборот составил $583,7 млрд, увеличившись на 12,3%. При этом экспорт продукции из Китая в США вырос на 11,5%, до $429,8 млрд. Импорт товаров из США продемонстрировал увеличение на 14,5%, до $153,9 млрд. В 2018 году отрицательное сальдо США составило $323,32 млрд, увеличившись на 17,2%.

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