Китай выразил решительный протест США за законопроект по правам человека в Гонконге

16 октября 2019 08:26 (UTC+04:00)

Китайские власти выражают США решительный протест за законопроект по правам человека в Гонконге, который был одобрен 15 октября Палатой представителей американского Конгресса. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду комиссариатом МИД КНР в этом специальном административном районе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы выражаем решительный протест по поводу так называемого законопроекта по правам человека и демократии в Гонконге, - отмечается в нем. - Китай обязательно примет эффективные ответные меры для защиты своего суверенитета, в интересах национальной безопасности и развития".

В нем отмечается, что на текущий момент самой актуальной проблемой в Гонконге является не "защита прав человека или демократии", а нормализация общественной обстановки, прекращение актов насилия и восстановление порядка. "Конгресс США выдает ложные факты за действительность, увязывая поджоги, разгромы магазинов и нападения на полицию с правами человека и демократией. Это двойные стандарты чистой воды", - подчеркивается в документе.

Внешнеполитическое ведомство напомнило, что в случае, если соответствующий законопроект будет окончательно утвержден, Вашингтон автоматически нанесет удар по собственным интересам в Гонконге и на территории материкового Китая. "Тем самым Соединенные Штаты подрывают китайско-американские отношения", - говорится в заявлении.

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