В Китае при пожаре на фабрике погибли четыре человека

20 октября 2019 06:46 (UTC+04:00)

Жертвами пожара на одной из фабрик в восточной китайской провинции Фуцзянь стали четыре человека, трое пострадали, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает агентство "Синьхуа", инцидент произошел в воскресенье ночью на предприятии по производству санитарных изделий в городе Наньань.

Пожарным к утру удалось потушить огонь, охвативший пятый этаж здания, расположенного на улице Мэйлинь. О причинах возгорания не сообщается, на месте пожара проводится соответствующая экспертиза.

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