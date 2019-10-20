В Huawei признали, что санкции США оказывают негативное влияние на дела компании

20 октября 2019 21:57 (UTC+04:00)

Телекоммуникационный гигант Huawei испытывает негативное влияние от введенных Соединенными Штатами рестрикций. Проблемы, как в воскресенье сообщила газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленных сотрудников компании, связаны с поиском альтернатив приложениям корпорации Google, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

После внесения компании Huawei в черный список Минторга США с 17 мая Google лишила Huawei доступа к обновлениям операционной системы Android. Huawei, по словам ее представителей, удалось отказаться от оборудования, которое китайская компания закупала в Соединенных Штатах, однако предложить что-либо взамен приобретаемых у Google компьютерных технологий пока не удается.

"После публикации черного списка [Минторгом США] мы смогли найти некоторые альтернативные решения, - приводит издание слова вице-президента по связям с общественностью Huawei в США Джой Тэна. - Наиболее трудным вопросом стали технологии, предоставляемые Google. Мы можем продолжать использовать платформу Android в связи с тем, что она открыта, но мы не можем использовать технологии, которые задействованы в работе приложений".

В то же время, отмечает Financial Times, в Huawei заявили, что продажи компании выросли на 27% за последний год. Кроме того, пользователи китайских смартфонов до сих пор имеют доступ к продукции, предоставляемой Google, в связи с предоставленными США временными исключениями из рестрикций, однако обладатели новых моделей устройств Huawei уже не имеют доступа к приложениям американского производства.

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