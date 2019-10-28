В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в уезде Сяхэ Ганьнань-Тибетского автономного округа провинции Ганьсу (Северо-Западный Китай) в 01:56 понедельника, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как передает агентство "Синьхуа", в результате подземного толчка и последующих афтершоков никто не пострадал. Тем не менее толчки вызвали панику в уезде, многие жители выбежали на улицы. Местные власти поселков уезда оценивают последствия землетрясения.

Землетрясение ощущалось также в городах Тяньшуй и Ланьчжоу.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.