Нефть дешевеет на статистике из Китая

28 октября 2019 09:49 (UTC+04:00)

Цены на нефть обеих марок снижаются в понедельник утром на фоне статистики по промышленности Китая. Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,69% — до 61,59 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,32%, до 56,48 доллара за баррель.

Инвесторы отыгрывают статистику по прибыли промышленных предприятий Китая. Согласно статистике, в сентябре прибыль ускорила снижение до 5,3% в годовом выражении с 2,1% в августе. Статистика ухудшила ожидания по перспективам роста экономики страны.

Трейдеры также продолжают оценивать итоги китайско-американских торговых переговоров. Обе стороны в пятницу, 25 октября, заявили, что близки к тому, чтобы завершить обсуждение некоторых частей торгового соглашения.

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