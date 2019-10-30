Китай отменил антидемпинговые пошлины на поливинилхлорид из США, Южной Кореи и Японии

30 октября 2019 07:29 (UTC+04:00)

Китайские власти решили не применять антидемпинговые пошлины на поливинилхлорид (ПВХ) из США, Республики Корея, Японии а также с китайского острова Тайвань, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Как сообщило в среду Министерство коммерции КНР, с 29 октября они отменены.

На сайте ведомства отмечается, что повышенные тарифы на соответствующую продукцию впервые были введены 29 сентября 2003 года. Первоначально эти меры распространялись и на Россию, однако, как отмечается в заявлении, были отменены еще 29 сентября 2015 года.

В документе сообщается, что решение об отмене антидемпинговых пошлин на американский, южнокорейский, японский и тайваньский ПВХ было принято после поступления 24 сентября текущего года заявок от нефтехимических компаний Синьцзян-Уйгурского автономного района и провинции Шэньси (северо-запад Китая), а также города центрального подчинения Тяньцзиня (крупный порт на севере страны), попросивших снять ограничения на импорт соответствующей продукции.

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