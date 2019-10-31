Нефть дорожает на ожиданиях поддержки экономики КНР после слабой статистики в стране

31 октября 2019 10:20 (UTC+04:00)

Мировые цены на нефть в четверг утром растут на фоне надежд на меры поддержки экономики КНР после слабой статистики в стране. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,33%, до 60,44 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,25%, до 55,2 доллара за баррель.

Нефть дорожает после публикации статистики из Китая. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе страны в октябре снизился до 49,3 пункта с 49,8 пункта месяцем ранее. Аналитики, напротив, ждали роста показателя до 49,9 пункта. Данная статистика усилила ожидания того, что власти одного из крупнейших мировых потребителей нефти предпримут меры для поддержки национальной экономики.

"Рост цен на нефть обусловлен ожиданием того, что власти КНР предпримут дополнительные меры поддержки экономики после слабой статистики",- приводит агентство Рейтер мнение старшего рыночного стратега OANDA Джеффри Хейли (Jeffrey Halley).

Давление на стоимость сырья оказывают данные минэнерго США о запасах в стране — за неделю, завершившуюся 25 октября, коммерческие запасы нефти увеличились на 5,7 миллиона баррелей, или на 1,3%, до 438,9 миллиона баррелей.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Китайские сотовые операторы опубликовали тарифы на 5G
Китай 09:34
В штабе Байдена назвали отказ Twitter от политрекламы победой демократии над наживой
США 07:45
Болтон отказался явиться на слушания по импичменту Трампа в Конгрессе
США 06:28
В штабе Трампа назвали "очень тупым" запрет Twitter на политическую рекламу
США 05:36
Для борьбы с огнем в Калифорнии используют заключенных
США 03:38
Ракетный снаряд упал в "зеленой зоне" Багдада рядом с посольством США
Другие страны 01:38
Лента новостей
Японская корпорация может внедрить энергетические технологии в города Узбекистана
Бизнес 11:17
Бессонница- смириться или бороться (ФОТО)
Общество 11:15
По поручению Первого вице-президента Мехрибан Алиевой был отремонтирован дом экс-президента Азербайджана Абульфаза Эльчибея (ФОТО)
Политика 11:15
Торгпосланник: Великобритания нацелена на тесные отношения с Азербайджаном
Политика 11:11
Баронесса Эмма Николсон: Великобритания всегда оказывает поддержку Азербайджану
Политика 11:11
Турция почти на 40% увеличила экспорт продукции оборонпрома (Эксклюзив)
Турция 11:07
Состояние Огтая Гюльалыева стабильно тяжелое - минздрав
Происшествия 11:02
Сам себе завидую! Феерическое шоу Филиппа Киркорова в Баку (ФОТО)
Культура 11:02
В Азербайджане биржа криптовалют может появиться в случае роста интереса - эксперт
ИКТ 10:59