В Китае не видят предпосылок для переговоров по разоружению с США и Россией

5 ноября 2019 14:57 (UTC+04:00)

Китай не видит предпосылок и необходимых условий для проведения трёхсторонних переговоров по разоружению с США и Россией. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай, по его мнению, хотят достичь договоренностей с США в сфере контроля над вооружениями, особенно когда речь идет о ядерном оружии.

"Наша позиция очень четкая. Мы считаем, что не существует абсолютно никаких предпосылок и условий для проведения трехсторонних переговоров по разоружению с участием США и России. Китай не будет принимать в них участие. Мы уже говорили о том, что США постоянно пытаются втянуть Китай в эту сделку. В конце концов они хотят снизить свой ядерный арсенал до уровня Китая или поднять ядерный арсенал Китая до уровня США?" - заявил на брифинге Гэн Шуан.

Он подчеркнул, что США обладают самым большим и современным ядерным арсеналом и поэтому несут особую ответственность.

"США должны отозваться на призывы России продлить СНВ -3, а также сократить свой огромный ядерный арсенал, чтобы создать условия для вступления в переговоры других ядерных стран", - добавил Гэн Шуан.

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