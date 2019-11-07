Си Цзиньпин в ноябре посетит Грецию

Председатель КНР Си Цзиньпин с 10 по 15 ноября нанесет официальный визит в Грецию, а также примет участие в 11-м саммите БРИКС в Бразилии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин.

"По приглашению президента Греции Прокописа Павлопулоса и президента Бразилии Жаира Болсонару председатель КНР Си Цзиньпин в период с 10 по 15 ноября посетит Грецию с официальным визитом, а затем примет участие в 11-м саммите БРИКС в столице Бразилии - городе Брализиа", - передает "Синьхуа".

Одиннадцатый саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) пройдет 13-14 ноября в городе Бразилиа.

БРИКС - неформальное межгосударственное объединение Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Регулярные саммиты лидеров стран проводятся с 2009 года. С 2013 года страна-председатель также приглашает на них государства, близкие ей географически и геополитически. Последняя такая встреча прошла в июле 2018 года в Йоханнесбурге.

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