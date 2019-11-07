В Китае назвали условие для достижения первой части торговой сделки с США

Синхронная отмена повышенных пошлин должна быть важным условием достижения первой части торговой сделки Китая и США. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн.

"Если стороны достигнут первой части сделки, то в соответствии с содержанием соглашения взаимные повышенные пошлины должны быть синхронно и пропорционально отмены, это важное условие достижения соглашения", - заявил представитель ведомства.

Китай и США находятся в состоянии "торговой войны" уже на протяжении 16 месяцев. Страны неоднократно устанавливали и повышали торговые пошлины на товары друг друга. Торговый спор между крупнейшими мировыми экономиками сильно сказался на общем экономическом росте. Аналитики считают, что урегулирование спора приведет к росту спроса на рисковые активы, уменьшит обеспокоенность по поводу экономических перспектив и уменьшит необходимость агрессивного смягчения денежно-кредитной политики.

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