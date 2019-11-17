Ученые обнаружили на Хайнане 11 новых видов тропических растений

17 ноября 2019 18:46 (UTC+04:00)

Специалисты Китайской академии тропических сельскохозяйственных наук (CATAS) обнаружили на южнокитайском острове Хайнань 11 новых видов тропических растений. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщается на сайте организации.

"Результаты наших исследований позволили обогатить ценными данными область познаний о флоре Хайнаня, к тому же они имеют большое значение для биологии в целом", - заявил заместитель президента CATAS Лю Годао. По его словам, открытия ученых "особенно ценны, если учесть недостаточно пристальное внимание, которое до сих пор уделялось в Китае изучению семейства осоковых".

Среди открытых растений - пять наименований, относящихся к этому семейству, два представителя перцевых, три вида орхидеи и один хедиотис. Пять из растений были названы в честь тех мест, где их обнаружили.

По словам местных специалистов, на Хайнане в будущем с высокой степенью вероятности будут открыты новые виды растений, абсолютно неизвестных науке. "Необходимо предпринять самые серьезные меры к тому, чтобы условия для биологического разнообразия на острове постоянно улучшались, в соответствии с задачами развития на Хайнане экспериментальной зоны и порта свободной торговли", - прокомментировал успехи ученых заместитель губернатора провинции Лю Пинчжи.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Китае зафиксировали третий случай заболевания легочной чумой
Китай 16:57
В Гонконге полиция применила слезоточивый газ возле университета
Китай 08:12
Главы делегаций США и Китая обсудили по телефону вопросы торговой сделки
США 06:00
В ДТП с автобусом в Гонконге пострадали более 30 человек
Китай 16 ноября 18:04
Нефть дорожает на прогнозе ОПЕК по предложению сырья и оптимизме вокруг торговли
Энергетика 15 ноября 09:39
С начала года в Китае арестовали около 60 тыс. человек за преступления в интернете
Китай 15 ноября 06:03
Лента новостей
Акции протеста прошли почти в 100 населенных пунктах Ирана
Политика 19:23
Видеопроект: PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah Выпуск от 17.11.2019
Политика 19:00
Явка избирателей на выборах в Беларуси на 16.00 превысила 60% (Обновлено)
Беларусь 18:22
Оппозиция повесила замки на ворота парламента Грузии
Грузия 18:20
Британия намерена повысить медицинский налог для иностранцев
Европа 18:01
В Италии тренера футбольной команды уволили после победы со счетом 27:0
Европа 17:40
Fitch подтвердило кредитный рейтинг Беларуси на уровне В со стабильным прогнозом
Беларусь 17:22
Завтра в Азербайджане до 16 градусов тепла
Общество 17:20
У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 5,8
Другие страны 17:11