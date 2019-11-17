Ученые обнаружили на Хайнане 11 новых видов тропических растений

Специалисты Китайской академии тропических сельскохозяйственных наук (CATAS) обнаружили на южнокитайском острове Хайнань 11 новых видов тропических растений. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщается на сайте организации.

"Результаты наших исследований позволили обогатить ценными данными область познаний о флоре Хайнаня, к тому же они имеют большое значение для биологии в целом", - заявил заместитель президента CATAS Лю Годао. По его словам, открытия ученых "особенно ценны, если учесть недостаточно пристальное внимание, которое до сих пор уделялось в Китае изучению семейства осоковых".

Среди открытых растений - пять наименований, относящихся к этому семейству, два представителя перцевых, три вида орхидеи и один хедиотис. Пять из растений были названы в честь тех мест, где их обнаружили.

По словам местных специалистов, на Хайнане в будущем с высокой степенью вероятности будут открыты новые виды растений, абсолютно неизвестных науке. "Необходимо предпринять самые серьезные меры к тому, чтобы условия для биологического разнообразия на острове постоянно улучшались, в соответствии с задачами развития на Хайнане экспериментальной зоны и порта свободной торговли", - прокомментировал успехи ученых заместитель губернатора провинции Лю Пинчжи.

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