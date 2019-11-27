В Гонконге нормализовалось транспортное движение с открытием ключевого туннеля

Транспортное сообщение в Гонконге пришло в норму после открытия для движения в среду утром ключевого автомобильного туннеля "Кросс-Харбор" под проливом Виктория. Две недели назад он был выведен из строя радикальными демонстрантами, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По сообщению местных властей, открытие туннеля планировалось к концу этой недели, но ремонтные работы были ускорены и велись практически круглосуточно. В них было задействовано до 800 человек. По свидетельству корреспондента ТАСС, в настоящее время беспрепятственно осуществляется движение по всем четырем полосам этой подводной магистрали.

Речь идет о самом старом и оживленном из трех подводных туннелей, связывающих остров Гонконг с материковой частью города. Проезд по нему был блокирован в ходе массовых беспорядков, вспыхнувших у близлежащего Политехнического университета.

Протестующие студенты с помощью бутылок с зажигательной смесью устраивали там многочисленные поджоги, раскидали на проезжую часть кирпичи и мусор, вывели из строя шлагбаумы, системы мониторинга движения и прочее оборудование. В результате беспорядков были полностью уничтожены пункты взимания платы, повреждена вентиляционная и противопожарные системы туннеля.

Закрытие стратегически важного туннеля протяженностью около 2 км создало серьезные неудобства для автомобилистов, резко усилило нагрузку на два других более дорогих объездных туннеля и привело к пробкам.

Стоимость проезда по туннелю "Кросс-Харбор" для частного автотранспорта составляет 20 гонконгских долларов ($2,6). Ежедневно по нему проезжают 112 тыс. машин.

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