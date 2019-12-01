В Гонконге полиция разгоняет протестующих слезоточивым газом

1 декабря 2019 21:17 (UTC+04:00)

Противостояние полиции и протестующих на улицах Гонконга нарастает в воскресенье вечером, после того, как санкционированная демонстрация переросла в многочисленные акты насилия и вандализма в нескольких районах города, сотрудники продолжают разгонять толпу при помощи слезоточивого газа, сообщается на сайте полиции, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Начиная с вечера участники протестов блокировали дороги и нанесли серьезный ущерб в районе Вампоа, некоторые из них напали на прохожего вблизи улицы Ман-Тай, создали угрозу для общественного порядка и безопасности… У полиции не было иного выхода, кроме как применить минимальную необходимую силу, включая слезоточивый газ, для проведения операции по разгону (протестующих – ред.)", – говорится в заявлении полиции.

Сообщается, что участники протестов "бросали в полицейских кирпичи, серьезно угрожая их личной безопасности".

Протестующие разгромили несколько магазинов и кафе, они ходят по улицам, размахивая американскими флагами и выкрикивая лозунг "Гонконгцы, возьмите реванш". Как сообщает издание South China Morning Post, в районе Мон-Кок полиция произвела несколько задержаний.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Китае ввели обязательное сканирование лиц при покупке сим-карт
Китай 19:41
Город Санья запустит 10 двухэтажных автобусов по самым популярным туристическим маршрутам
Китай 18:37
В Гонконге полиция применила слезоточивый газ против протестующих
Другие страны 15:32
Жители Гонконга призвали полицию не применять слезоточивый газ
Другие страны 11:18
Китай не согласился с оценкой событий в Гонконге верховным комиссаром ООН
Китай 01:25
Китайская энергетическая корпорация проведет аудит двух ТЭС в Узбекистане
Энергетика 29 ноября 13:28
Лента новостей
«Азеришыг» перешел на усиленный режим работы в связим с погодными условиями
Общество 22:26
Около тысячи человек остались без электричества на юго-востоке Франции из-за дождя
Европа 21:51
TANAP послужит расширению экономического и политического сотрудничества между Азербайджаном, Турцией и ЕС - турецкий эксперт
Энергетика 21:30
Житель Канады выиграл в национальную лотерею $13,2 млн
Другие страны 21:22
Премьер Финляндии уверен, что кабмин дееспособен после скандала из-за забастовки почты
Европа 21:13
В ООН напомнили о важности мирного сотрудничества в Антарктиде
В мире 20:58
Израиль планирует построить новый еврейский квартал в Хевроне
Израиль 20:43
Борец Садулаев дисквалифицирован на четыре месяца за нарушение экипировки на ЧМ
Казахстан 20:27
Лидер британской оппозиции заявил, что Лондон должен прекратить "слепо прислуживать" США
Европа 20:11