На заводе в Пекине произошел взрыв

3 декабря 2019 05:37 (UTC+04:00)

Один человек погиб, еще два числятся пропавшим без вести во вторник в результате взрыва на заводе по переработке пищевых полуфабрикатов в районе Шуньи на северо-востоке Пекина. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил информационный портал Sina.

По его данным, ЧП произошло в 03:07 по местному времени. Пожар на объекте удалось потушить примерно через полчаса после начала возгорания, вызванного взрывом.

Причины происшествия выясняются, ведется следствие.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
США ищут более долговременные варианты СНВ с участием Китая
США 00:29
Советник Трампа: торговая сделка между США и Китаем может быть заключена до конца года
США 2 декабря 22:47
Замглавы МИД Ирана обсудил в Пекине ядерную сделку
Ядерная программа 2 декабря 12:00
Китай ввел санкции в отношении США
США 2 декабря 11:20
Китай и ОАЭ закупают в Туркменистане нефтепродукты
Энергетика 2 декабря 09:21
Торговые переговоры между США и Китаем приостановлены из-за закона о Гонконге
Китай 2 декабря 05:01
Лента новостей
Автобус с 50 пассажирами опрокинулся на трассе в Казахстане
Казахстан 06:06
В Венесуэле произошло масштабное отключение электричества
Другие страны 05:15
Трамп остался доволен докладом республиканцев по "липовому импичменту"
США 04:51
Власти Чили вложат $5,5 миллиардов в создание новых рабочих мест
Другие страны 04:25
Экс-президент США Джимми Картер снова попал в больницу
США 03:59
США рассматривают возможность повышения пошлин на товары из ЕС
США 03:41
Двое турецких военных погибли в ходе антитеррористической операции
Турция 03:19
В Бразилии задержали обвиняемого в подготовке нападения на президента
Другие страны 02:55
Аргентина начала переговоры с США по пошлинам на сталь
Другие страны 02:33