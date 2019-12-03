На заводе в Пекине произошел взрыв

Один человек погиб, еще два числятся пропавшим без вести во вторник в результате взрыва на заводе по переработке пищевых полуфабрикатов в районе Шуньи на северо-востоке Пекина. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил информационный портал Sina.

По его данным, ЧП произошло в 03:07 по местному времени. Пожар на объекте удалось потушить примерно через полчаса после начала возгорания, вызванного взрывом.

Причины происшествия выясняются, ведется следствие.

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