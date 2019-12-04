США используют двойные стандарты в борьбе с терроризмом, считают в КНР

4 декабря 2019 06:54 (UTC+04:00)

Принятый в палате представителей конгресса США законопроект по уйгурам намеренно очерняет контртеррористические усилия Китая и открыто демонстрирует двойные стандарты и лицемерие Вашингтона в сфере борьбы с терроризмом, заявила в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее палата представителей конгресса США приняла законопроект о поддержке в Китае уйгуров, чьи права, по мнению американских властей, нарушаются. Чтобы законопроект стал законом, его должен еще принять сенат и подписать президент, перспективы этого неясны. Документ предусматривает санкции против китайских чиновников, которые, по мнению властей США, нарушают права человека в Синьцзян-Уйгурском автономном округе.

"Мы хотим открыто заявить американской стороне, что дела Синьцзяна являются исключительно внутриполитическим вопросом Китая, который не терпит никакого иностранного вмешательства", - говорится в заявлении Хуа Чуньин, опубликованном на сайте МИД.

Она подчеркнула, что "вышеуказанный законопроект умышленно очерняет усилия Китая по дерадикализации и борьбе с терроризмом, он только и может, что в очередной раз обличить двойные стандарты США в сфере борьбы с терроризмом, лишь дает китайскому народу еще четче разглядеть лицемерие и злостные намерения США".

"Решимость китайского правительства и народа защищать государственный суверенитет, безопасность и интересы развития непоколебима, а план США по использованию связанных с Синьцзяном проблем для разжигания вражды межу различными национальностями, проживающими в Китае, для подрыва стабильности и процветания Синьцзяна, для подавления развития Китая, обречены на провал", - добавила дипломат.

По ее словам, "Китай рекомендует США немедленно исправить свои ошибки, не допустить, чтобы соответствующий законопроект стал законом, прекратить использовать связанные с Синьцзяном вопросы для вмешательства во внутреннюю политику Китая, в соответствии с развитием ситуации подготовит дальнейший ответ".

США регулярно критикуют Китай за нарушение прав человека и вероисповедания в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где проживают уйгуры, казахи и ряд других народов, исповедующих ислам. Ранее США запретили экспорт американских товаров для 28 компаний КНР, а также ввели визовые ограничения для членов правительства Китая и компартии, которые, по данным Вашингтона, причастны к репрессиям. Китайский МИД заявлял, что информация о "перевоспитательных лагерях" для уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе не соответствует действительности.

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