Число погибших при обрушении автомобильного тоннеля в Китае возросло до 12

4 декабря 2019 23:50 (UTC+04:00)

Число погибших при произошедшем 27 ноября обрушении строящегося автомобильного тоннеля в провинции Юньнань на юго-западе Китая увеличилось до 12. Об этом в среду сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В день ЧП Центральное телевидение Китая информировало о четырех погибших, еще восемь человек находились под завалами.

По данным Синьхуа, после обрушения были госпитализированы десять пострадавших. Семь из них находятся в стабильном состоянии.

Все спасательные работы на месте инцидента завершены.

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