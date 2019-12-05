Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в 130 км от Пекина

5 декабря 2019 05:20 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано в четверг в городе Таншань, в 130 км к востоку от столицы КНР. Об этом сообщил Китайский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Подземные толчки были зарегистрированы в 08:02 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился на территории района Фэннань, очаг залегал на глубине около 10 километров.

О пострадавших или разрушениях в городе с населением свыше 7,9 млн человек информации не поступало.

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