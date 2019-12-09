Победой китайской ленты "Воздушный шар" завершился кинофестиваль острова Хайнань

Второй международный кинофестиваль острова Хайнань завершился в воскресенье победой картины китайского режиссера Пеме Цедена "Воздушный шар". Церемония закрытия кинопоказа и награждения лауреатов состоялась под открытым небом на острове Феникс вблизи курортного города Санья (провинция Хайнань, Южный Китай), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Конкурс этого года напомнил мне, что, несмотря на то что все мы прибыли сюда из разных стран и регионов мира и принадлежим разным культурам, мы все едины", - сказала на церемонии закрытия председатель жюри кинофестиваля французская актриса Изабель Юппер. "Для меня было большим удовольствием возглавить команду судей II Международного кинофестиваля острова Хайнань <…> И я хочу сказать большое спасибо всем, кто работал над конкурсными картинами, так как все мы прекрасно знаем, насколько тяжело создать качественную ленту", - отметила она.

"Золотой кокос"

Высшей наградой кинофестиваля этого года стала позолоченная статуэтка "Золотой кокос", выполненная в форме растущей из песка кокосовой пальмы с орехами, символизирующими плоды упорного труда кинематографистов. Она вручалась впервые в истории кинофестиваля.

По словам организаторов, в дни подготовки они получили 1485 кинолент из 80 стран и регионов мира. На главный приз было номинировано 13 лент. В номинации "лучший фильм" высшую награду завоевала работа китайского производства "Воздушный шар" (режиссер Пема Цеден). Сыгравшая в этом фильме китаянка Сонам Ванмо выиграла титул "лучшая актриса".

Звание "лучшего актера" получили сразу двое - Сами Буажила (фильм "Сын" Мехди Барсауи) и Рюхэй Мацуда за роль в фильме "В тени" японского кинорежиссера Отомо Кэиси. Члены жюри, в составе которого вместе с Изабель Юппер были американский кинорежиссер Абель Феррара, китайская актриса Цзян Вэньли, режиссер из Македонии Милчо Манчевски, китайский актер Чэнь Сычэн, режиссер из Индии Аруна Васудев и французский кинокритик Томас Сотинель, также назвали лидеров в других номинациях.

Лучшим короткометражным фильмом признан "Размер вещей" колумбийского режиссера Карлоса Фелипе Монтойи, лучшим документальным - "О любви" Арчаны Фадке (Индия). Лучшим режиссером признана китаянка Ван Лина за ленту "Первое расставание", в номинации "Лучший сценарий" победила картина "Сын". Титул "Лучшая картина для детей" завоевал фильм "1982" Валида Муанесса, победителем в номинации "Специальный приз жюри" стала кинолента "И придет огонь" Оливера Лаше, и, наконец, награду "Лучший вклад в кинематограф" (оценивает работу костюмеров, визажистов, звукорежиссеров и других задействованных в создании картины специалистов) получила "Белая змея" китайского режиссера Чжан Сяньфэна.

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