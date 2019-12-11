В Китае в ДТП с участием автобуса пострадали 53 человека

Автобус перевернулся в среду на скоростной дороге в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, в результате все находящиеся в нем 53 человека были госпитализированы. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Центральное телевидение КНР.

Авария произошла утром в среду в 10.05 по местному времени на 124 километре скоростного шоссе G2511. Автобус направлялся из города Фушунь в провинции Ляонин в аймак Хинган во Внутренней Монголии, на момент аварии он находился в пути уже более 5 часов.

В автобусе находились 51 пассажир и два водителя. Все они после аварии были оперативно госпитализированы, их состояние оценивается как стабильное.

Причина аварии пока неизвестна, ведется расследование.

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