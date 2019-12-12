Китай указал США на необходимость учитывать опасения КНДР по поводу ее безопасности

США при формировании своей политики относительно КНДР должны учитывать опасения Пхеньяна по поводу его безопасности. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь, выступая в среду на внеочередном заседании Совета Безопасности, посвященном денуклеаризации Корейского полуострова.

Он обратил внимание на то, что КНДР выполнила обязательства по приостановке ядерных испытаний. "Однако ситуация на полуострове свидетельствует о появлении новой напряженности в отношениях между КНДР и США и находится сейчас на критическом этапе", - констатировал дипломат.

"КНДР должна продвигаться по пути денуклеаризации, но ее опасениям по поводу безопасности также должно уделяться соответствующее внимание", - подчеркнул он. По мнению Чжан Цзюня, именно в "отсутствии уважения к требованиям КНДР заключается причина того, что диалог Вашингтона и Пхеньяна зашел в тупик".

В конце 2019 года истекает срок, который Пхеньян отвел Вашингтону на выработку взаимоприемлемого компромисса на переговорах.

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