Спецпредставитель США посетит Китай для обсуждения КНДР

18 декабря 2019 03:28 (UTC+04:00)

Спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Биган посетит 19-20 декабря Китай для обсуждения КНДР, сообщает госдепартамент, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"После своей поездки 15-19 декабря в Сеул и Токио специальный представитель Биган отправится в Пекин 19-20 декабря, чтобы встретиться с официальными лицами КНР для обсуждения необходимости сохранения международного единства в отношении Северной Кореи", - говорится в сообщении.

Переговоры по денуклеаризации между КНДР и США зашли в тупик после провала рабочих переговоров в Швеции, когда северокорейская делегация покинула место встречи, заявив, что США пришли с "пустыми руками". Американская сторона, в свою очередь, назвала переговоры "хорошими", с рядом новых креативных идей. После этого КНДР не раз ставила ультиматум, что США должны выработать "новое решение" по денуклеаризации и предоставить КНДР гарантии безопасности до конца года, а иначе переговоры будут прекращены.

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