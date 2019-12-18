Пекин поприветствовал визит спецпредставителя США по КНДР в Китай

Пекин приветствует предстоящий визит в Китай спецпредставителя США по Северной Корее Стивена Бигана и возможность обсудить связанные с Корейским полуостровом проблемы, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, при этом он не предоставил никаких деталей предстоящих встреч, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Китай приветствует визит спецпредставителя Бигана и готовность обсудить с ними вопрос Корейского полуострова. У него запланированы встречи с рядом китайских официальных лиц, всю соответствующую информацию мы обнародуем своевременно", - сказал дипломат на просьбу предоставить детали визита.

Ранее госдепартамент сообщил, что спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Биган посетит 19-20 декабря Китай для обсуждения КНДР. Визит Бигана в Китай состоится после его поездки в Сеул и Токио.

Переговоры по денуклеаризации между КНДР и США зашли в тупик после провала рабочих переговоров в Швеции, когда северокорейская делегация покинула место встречи, заявив, что США пришли с "пустыми руками". Американская сторона, в свою очередь, назвала переговоры "хорошими", с рядом новых креативных идей. После этого КНДР не раз ставила ультиматум, что США должны выработать "новое решение" по денуклеаризации и предоставить КНДР гарантии безопасности до конца года, а иначе переговоры будут прекращены.

В последние месяцы официальный Пхеньян все чаще напоминает, что отведенный срок подходит к концу, и проводит испытания различных видов оружия. По мнению северокорейского МИД, Пхеньян уже достаточно шел на встречу США. И если теперь Вашингтон не сделает ответных шагов, то получит соответствующий "подарок на Рождество". Несмотря на это, Биган заявил в середине декабря, что у США нет "дедлайна" касательно переговоров на высшем уровне с КНДР.

В декабре КНДР уже сообщила о двух "крайне важных" испытаниях на космодроме Сохэ, которые эксперты считают тестированием нового двигателя для межконтинентальной баллистической ракеты.

На этом фоне Россия и Китай подготовили проект резолюции в ООН с призывом к скорейшему возобновлению шестисторонних переговоров по КНДР. Переговоры в таком формате вели в Пекине с 2003 по 2009 годы высокопоставленные дипломаты России, США, Китая, КНДР, Южной Кореи и Японии, которые из-за противоречий двустороннего характера не смогли предотвратить появления ядерного оружия у Северной Кореи.

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