Число погибших в ДТП с автобусом в Гонконге выросло до шести

Число погибших в ДТП с автобусом в Гонконге увеличилось до шести, еще 39 человек пострадали. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает телерадиокорпорация RTHK.

Двухэтажный городской автобус врезался в дерево около 16.15 в районе Шаншуй (Sheung Shui). Три пассажира вылетели из салона.

По последним данным, число погибших в ДТП увеличилось до шести человек, а число пострадавших - до 39. Полиция задержала 56-летнего водителя автобуса. Он подозревается в опасном вождении, которое привело к смерти людей.

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