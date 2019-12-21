В Китае автобус упал с обрыва, есть погибшие и пострадавшие

21 декабря 2019 10:16 (UTC+04:00)

Автобус, в салоне которого находились более 30 пассажиров, в субботу упал с обрыва в районе города Тунхуа провинции Цзилинь на северо-востоке КНР, есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщило Национальное радио Китая (CNR), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, ЧП произошло в 09:00 по местному времени. Все пострадавшие отправлены в больницу, на месте работает межведомственная группа экстренного реагирования. Причина ДТП выясняется, ведется следствие.

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