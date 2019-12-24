Китай призвал США и КНДР создать дорожную карту по урегулированию

Китай призвал США и КНДР как можно скорее сформулировать дорожную карту по урегулированию проблемы Корейского полуострова, выполнив уже достигнутые Пхеньяном и Вашингтоном договоренности. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

"В последнее время мы наблюдаем новый виток напряженности вокруг проблемы корейского полуострова, главная причина этого заключается в том, что совместное коммюнике Северной Кореи и США, достигнутое в Сингапуре, не было выполнено, а законные и обоснованные озабоченности КНДР не были устранены", - заявил Ван И в интервью китайским СМИ по итогам года, текст которого опубликован на сайте МИД КНР.

По его словам, "в таких обстоятельствах Китай и Россия взяли на себя соответствующие обязательства и своевременно внесли в СБ ООН проект резолюции с целью поддержания тенденции к политическому урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова и предотвратить ухудшения ситуации или даже выхода ее из-под контроля".

"Мы призываем США как можно скорее предпринять практические меры для реализации достигнутых в Сингапуре договоренностей, мы также призываем КНДР и США сформировать действенную дорожную карту по созданию механизма продолжительного мира и достижению полной денуклеаризации на Корейском полуострове", - заявил он.

Китай, по его словам, готов продолжить играть конструктивную роль в этом отношении.

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