Китай, Япония и Южная Корея выступили за реформирование ВТО

24 декабря 2019 16:55 (UTC+04:00)

Китай, Япония и Южная Корея выступают за необходимость проведения реформ в ВТО и улучшения работы организации. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи лидеров трех стран.

Трехсторонний саммит с участием премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина состоялся во вторник в китайском городе Чэнду в провинции Сычуань.

"С учетом уровня развития друг друга мы будем координировать наши стратегии развития, чтобы поднять на новый уровень наше сотрудничество. В связи с этим три страны будут стремиться к созданию открытой, честной, прозрачной, предсказуемой и стабильной торговой и инвестиционной среды и оставлять свои рынки свободными. Мы подтверждаем нашу поддержку в необходимости реформ ВТО и улучшению ее функционирования", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД КНР.

Стороны также обязались придерживаться духа свободной торговли и мультилатерализма, работать сообща над выполнением существующих международных правил, а также укрепить трехстороннее сотрудничество в рамках G20.

Кроме того, Япония, Китай и Южная Корея договорились форсировать переговоры по трехстороннему соглашению о зоне свободной торговли.

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