Китай испытал способную долететь до любой точки США ракету - СМИ

Китайские военные испытали новую баллистическую ракету подводного базирования JL-3, которая способна поразить цель в любой точке США. Об этом сообщает газета The Washington Times со ссылкой на источники в Пентагоне, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Учения прошли 22 декабря в Бохайском заливе в северо-западной части Желтого моря. По словам собеседников издания, американские разведывательные спутники следили за маневрами.

Пуск состоялся на фоне опасений Китая по поводу запуска КНДР аналогичной ракеты большой дальности. Другие подробности учений не раскрываются.

По мнению отставного капитана американских ВМС Джеймса Фанелла, эти маневры говорят о намерении Пекина держать США "под угрозой ядерного шантажа".

Как пишет The Washington Times, прошедшие испытания стали как минимум четвертым запуском JL-3 за последние два года.

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