Alibaba стала крупнейшей по капитализации компанией в Азии

26 декабря 2019 10:18 (UTC+04:00)

Китайская интернет-компания Alibaba стала крупнейшей по капитализации компанией Азии, а в мире она занимает седьмое место по стоимости. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Nikkei Asian Review.

По состоянию на 20 декабря капитализация компании выросла на 60% по сравнению концом прошлого года - до 570 миллиардов долларов. Среди мировых компаний по стоимости Alibaba находится между американскими Facebook, которая оценивается в 588 миллиардов долларов, и Berkshire Hathaway (554 миллиарда долларов), пишет газета.

Крупнейшей по капитализации компанией в мире является саудовская нефтяная Saudi Aramco. Торги ее акциями начались 11 декабря, компания оценивается в 1,89 триллиона долларов.

Следом идут пять подряд американских компаний: второй по стоимости фирмой в мире теперь является Apple (1,24 триллиона долларов), третьей Microsoft (1,2 триллиона), далее Alphabet, владеющая компанией Google (931 миллиард), Amazon (886 миллиардов) и Facebook, говорится в рейтинге капитализации компаний издания.

Китайская Alibaba разместила акции на фондовой бирже Нью-Йорка в 2014 году, выручив 25 миллиардов долларов. В ноябре этого года начались торги акциями компании на бирже Гонконга. Инвесторы купили акции на бирже на 11 миллиардов долларов, отмечает газета.

Alibaba Group - крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок - Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Нефть дорожает в ожидании данных по запасам в США и на торговом оптимизме
Энергетика 10:24
Китай испытал способную долететь до любой точки США ракету - СМИ
Китай 25 декабря 23:49
Как в будущем изменятся казахстано-китайские торговые отношения
Бизнес 25 декабря 17:57
Применение интеллектуальных систем будут развитвать в автодорожной области Казахстана
ИКТ 25 декабря 16:44
Посол Ирана рассказал о цели военно-морских учений с Россией и Китаем
Политика 25 декабря 10:55
Китай намерен импортировать сельхозпродукцию Узбекистана
Бизнес 25 декабря 10:54
Лента новостей
Директор департамента банка выдвинул кандидатуру в депутаты
Общество 11:20
При поступлении на госслужбу в Азербайджане должна предоставляться информации и о деверях и золовках
Общество 11:17
Кабмин изменил постановление "Об утверждении Положения об Апелляционном совете Агентства по интеллектуальной собственности Азербайджана"
Общество 11:02
Мазахир Панахов: ЦИК должна рассмотреть и утвердить окончательные итоги муниципальных выборов в 20-дневный срок
Политика 10:57
Узбекистан и Россия планируют реализацию проектов на $25 млрд
Бизнес 10:47
Для ж/д рейсов Баку-Гянджа-Баку выделен дополнительный поезд
Транспорт 10:41
ЦИК Азербайджана об обращениях, поступивших в связи с муниципальными выборами
Политика 10:41
Замглавврача Тертерской больницы уволена за взяточничество
Общество 10:34
Татарстан нацелен на сотрудничество с Туркменистаном в судостроительной сфере
Бизнес 10:28