Alibaba стала крупнейшей по капитализации компанией в Азии

Китайская интернет-компания Alibaba стала крупнейшей по капитализации компанией Азии, а в мире она занимает седьмое место по стоимости. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Nikkei Asian Review.

По состоянию на 20 декабря капитализация компании выросла на 60% по сравнению концом прошлого года - до 570 миллиардов долларов. Среди мировых компаний по стоимости Alibaba находится между американскими Facebook, которая оценивается в 588 миллиардов долларов, и Berkshire Hathaway (554 миллиарда долларов), пишет газета.

Крупнейшей по капитализации компанией в мире является саудовская нефтяная Saudi Aramco. Торги ее акциями начались 11 декабря, компания оценивается в 1,89 триллиона долларов.

Следом идут пять подряд американских компаний: второй по стоимости фирмой в мире теперь является Apple (1,24 триллиона долларов), третьей Microsoft (1,2 триллиона), далее Alphabet, владеющая компанией Google (931 миллиард), Amazon (886 миллиардов) и Facebook, говорится в рейтинге капитализации компаний издания.

Китайская Alibaba разместила акции на фондовой бирже Нью-Йорка в 2014 году, выручив 25 миллиардов долларов. В ноябре этого года начались торги акциями компании на бирже Гонконга. Инвесторы купили акции на бирже на 11 миллиардов долларов, отмечает газета.

Alibaba Group - крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок - Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.

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