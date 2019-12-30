В Китае вынесли приговор генетику, заявившему об изменении ДНК детей

Народный суд района Наньшань города Шэньчжэнь на юге КНР в ходе публичного слушания в понедельник приговорил ученого-генетика Хэ Цзянькуя, заявившего в прошлом году о рождении первых в истории генномодифицированных девочек-близняшек, к трем годам тюремного заключения и 3 миллионам юаней штрафа (около 422,5 тысяч долларов). Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

По делу о незаконном осуществлении редактирования генов человеческих эмбрионов, в результате чего на свет появились три ребенка с редактированной ДНК, проходят еще двое ученых - Чжан Жэньли и Цинь Цзиньчжоу.

Чжан Жэньли приговорен к двум годам заключения и штрафу в 1 миллион юаней (140,8 тысяч долларов), а Цинь Цзиньчжоу - к 1 году и 6 месяцам тюрьмы и штрафу в 500 тысяч юаней (70,4 тысячи долларов).

В ноябре прошлого года китайский ученый Хэ Цзянькуй шокировал мировую общественность заявлением о рождении младенцев, ДНК которых была модифицирована так, что их организм сможет противостоять заражению ВИЧ. Он подвергся серьезной критике как со стороны коллег-ученых, так и со стороны властей.

Государственный комитет КНР по делам здравоохранения и планового деторождения сразу же инициировал расследование по этому поводу. Группа, ведущая расследование резонансного дела, сообщала, что Хэ Цзянькуй действовал самостоятельно на собранные им самим деньги, а его эксперименты серьезно нарушают законы КНР, за что он непременно понесет ответственность.

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