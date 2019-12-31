Не менее 27 человек заболели неизвестным видом пневмонии в Китае

По меньшей мере 27 человек заболели неизвестным видом пневмонии в китайском городе Ухань (административный центр провинции Хубэй). Как сообщил во вторник Комитет по делам здравоохранения города, состояние семи больных оценивается как тяжелое, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, власти устанавливают источник распространения вируса. Эпидемиологи изучают его особенности. По данным эпидемиологов, многие случаи заражения человека связаны с рынком свежих морепродуктов.

Как отмечают медики, у большинства инфицированных болезнь протекает без осложнений. Двое из них идут на поправку и вскоре будут выписаны из медицинских учреждений. В большинстве случаев больные жалуются на лихорадку, некоторые испытывают осложнения с дыханием. Рентгенография грудной клетки показывает, что болезнь поражает оба легких. Терапия каждого инфицированного проводится в карантинной палате и отдельно от других пациентов. Все лица, имевшие близкий контакт с больными, находятся под наблюдением медиков.

По характеру заболевания специалисты установили, что все известные ныне случаи являются вирусной пневмонией. Это сезонное заболевание схожее с простудными вирусами, которое распространяется зимой. Его симптомами является повышение температуры, боли по всему телу, в некоторых случаях вирус поражает легкие, а у больных появляется одышка и проблемы с дыханием. Активность вируса зависит от путей заражения, возраста и иммунитета носителя.

Как сообщили в комитете, специалисты пока не смогли выявить у нового вида неизвестной пневмонии способности передаваться от человека к человеку. "Консилиум врачей, эпидемиологов, специалистов по вирусологии и других экспертов, проанализировав ход болезни, терапии, а также результаты эпидемиологических исследований и первичных лабораторных тестов, пришел к выводу, что вышеуказанные случаи являются вирусной пневмонией. До сих пор исследования не выявили очевидных случаев передачи заболевания от человека к человеку, а также инфицирования вирусом медицинского персонала", - говорится в документе.

В комитете сообщили, что врачи рекомендуют проветривать помещения, особенно это касается мест массового скопления людей. При появлении подобных симптомов инфицированному необходим постельный режим, а в случае затяжной лихорадки и других осложнений больным нужно обратиться в медицинское учреждение.

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