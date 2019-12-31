Полиция в Гонконге применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов

Полиция в Гонконге применила в ночь со вторника слезоточивый газ для разгона групп демонстрантов, устроивших на Новый год несогласованные уличные акции протеста. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает телерадиовещательная корпорация RTHK.

Радикалы в масках из числа молодежи собрались в районе Монг Кок в материковой части города. Они заняли проезжую часть, пытались возводить баррикады, разбивали светофоры. В настоящее время стражи порядка проводят операцию по разгону митингующих. Несколько человек были задержаны.

В среду, 1 января, оппозиционные силы планируют во второй половине дня крупную акцию протеста на острове Гонконг. Полиция дала разрешение на шествие, при условии, что оно пройдет мирно, по заранее согласованному маршруту. Митинг созывается на 15:00 (10:00 мск) от парка Виктория в районе Козуэй-бэй, его конечной точкой станет деловой центр города.

В начале лета в Гонконге вспыхнули массовые акции протеста против намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв этой законодательной инициативы, сторонники оппозиции из числа молодежи продолжили антиправительственные выступления. Они периодически сопровождаются блокированием дорог, насилием, поджогами и актами вандализма. Однако с середины ноября ситуация в городе стала спокойнее, митинги пошли на спад и стали все больше проходить в мирном ключе.

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