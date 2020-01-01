Китай объявил о временном снижении пошлин на импорт ряда товаров

1 января 2020 09:00 (UTC+04:00)

Власти Китая объявили о временном снижении пошлин на импорт более чем 850 товаров. Эта мера вступает в силу со среды, то есть с первого дня нового года. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает Центральное телевидение Китая CCTV.

"Китай приступает к временному введению пошлин на более чем 850 наименований импортных товаров, которые будут ниже,... согласно статусу наиболее благоприятствуемой нации", - говорится в сообщении.

Целью меры является расширение и оптимизация структуры импорта, стимулирование его потенциала, отмечается в циркуляре, опубликованном Государственным управлением таможенных тарифов при Госсовете КНР.

Среди товаров, которые будут облагаться пошлинами по новым ставкам, - замороженная свинина, некоторые фрукты, апельсиновый сок. Нулевые ставки вводятся на фармацевтическую продукцию, содержащую алкалоиды, и сырье для производства новых лекарств от диабета.

Китай также будет применять меры по снижению пошлин в торговле со странами, с которыми подписаны соглашения о зонах свободной торговли. Среди них, говорится в сообщении CCTV, Грузия, Исландия, Республика Корея, Коста-Рика, Новая Зеландия, Пакистан, Перу, Швейцария.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп заявил, что переговоры по второй фазе сделки с Китаем будут доведены до конца
США 07:13
Полиция в Гонконге применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов
Китай 31 декабря 2019 22:11
Трамп анонсировал подписание первой части торговой сделки с Китаем
США 31 декабря 2019 19:10
Зариф заявил о достижении консенсуса по вопросам международной безопасности с РФ и Китаем
Иран 31 декабря 2019 18:43
Не менее 27 человек заболели неизвестным видом пневмонии в Китае
Китай 31 декабря 2019 13:20
На место вспышки неизвестной пневмонии в Китае прибыли специалисты
Китай 31 декабря 2019 08:40
Лента новостей
Болгария начала получать газ из "Турецкого потока"
Европа 10:09
В тюрьме в центральной части Мексики произошли беспорядки
Другие страны 09:57
ВС Армении нарушили режим прекращения огня с применением крупнокалиберных пулеметов
Нагорно-карабахский конфликт 09:42
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,6
Россия 09:26
Apple объяснила появление зеленого iPhone 11 Pro
В мире 08:41
В пользу атаки: ФИФА может изменить правила офсайда
Спорт 08:28
Глава Аргентины внесет в парламент страны проект о разрешении абортов
Другие страны 08:04
Трамп заявил, что не хочет войны с Ираном
США 07:35
Трамп заявил, что переговоры по второй фазе сделки с Китаем будут доведены до конца
США 07:13