Новый китайско-бразильский спутник передал первые снимки

1 января 2020 18:56 (UTC+04:00)

Первые кадры аэрокосмической съемки, полученные с помощью нового китайско-бразильского спутника CBERS-4A, успешно переданы на Землю. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило во вторник на своем сайте Министерство науки, технологии, инноваций и коммуникаций южноамериканской республики.

"После недели тестирования всех подсистем спутника и череды маневров для его вывода на номинальную орбиту три камеры CBERS-4А были включены над территорией Бразилии на 11 минут, - говорится в заявлении министерства. - Наземная станция Национального института космических исследований (Inpe) Министерства, расположенная в городе Куяба (штат Мату-Гросу), получила и записала необработанные данные с камер WPM, MUX и WFI".

В ведомстве уточнили, что дальнейшие работы по вводу космического аппарата в эксплуатацию продлятся еще три месяца. За это время предстоит проверить радиометричнские и геометрические параметры снимков всех трех камер, настроить программное обеспечение.

Запущенный 20 декабря 2019 года с китайского космодрома Тайюань (провинция Шаньси), CBERS-4A стал шестым спутником, разработанным в рамках двустороннего соглашения Пекина и Бразилиа от 1988 года. Космический аппарат весит 1,98 тонны. Он оснащен двумя бразильскими и одной китайской камерами, которые будут делать снимки земной поверхности в различном разрешении и с разными временными интервалами.

Запуск предыдущего аппарата - CBERS-4 - состоялся 7 декабря 2014 года. Стороны также намерены приступить к созданию CBERS-5 и CBERS-6, которые, как планируется, через пять лет заменят на орбите CBERS-4А.

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