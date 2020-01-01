Полиция в Гонконге задержала около 400 человек в ходе новогодних протестов

Порядка 400 человек задержаны во время новогоднего антиправительственного митинга в Гонконге. Об этом в среду сообщает агентство France Presse со ссылкой на данные гонконгской полиции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным полиции, все задержанные обвиняются в незаконных собраниях и владении оружием.

Как сообщает агентство со ссылкой на данные организаторов акции, всего в первой демонстрации 2020 года в Гонконге приняли участие более 1 млн человек.

Ранее сообщалось, что на новогодний антиправительственный митинг вышли десятки тысяч демонстрантов. Власти дали разрешение на проведение мероприятия по заранее согласованному маршруту при условии, что оно пройдет мирно и без эксцессов. Однако на середине пути, в районе Ван Чай, возникли беспорядки и хаос. Группы радикалов в масках попытались устроить погромы в отделении банка HSBC. В связи с этим гонконгская полиция потребовала от организаторов митинга завершить его досрочно.

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