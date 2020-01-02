В Тайване пропал вертолет с начальником генштаба

Пропала связь с вертолетом министерства обороны Тайваня, на борту которого находились высокопоставленные военные чиновники, сообщают китайские СМИ, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как пишет газета Global Times, связь с военным вертолетом Black Hawk пропала утром в четверг, на борту находились начальник генерального штаба генерал-полковник Шэнь Имин и другие высокопоставленные военные.

Сообщается, что около 9.00 по местному времени вертолет совершил вынужденную посадку в одном из горных районов вблизи города Илань, на место ЧП направляются спасатели.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.