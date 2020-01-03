Число заболевших неизвестной пневмонией в Китае возросло до 44 человек

Число инфицированных неизвестной формой пневмонии в Китае возросло до 44 человек. Как говорится в опубликованном в пятницу сообщении Комитета по делам здравоохранения города Ухань (административный центр провинции Хубэй), состояние 11 заболевших оценивается как тяжелое, еще 121 человек находится под наблюдением врачей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По состоянию на 08:00 (03:00 мск) 3 января 2020 года вирусная пневмония невыясненной природы диагностирована у 44 пациентов, у 11 из них болезнь протекает в тяжелой форме, у остальных пациентов основные показатели состояния организма остаются стабильными", - говорится в документе.

"Все инфицированные проходят лечение в медицинских учреждениях города Ухань в изолированных условиях. К настоящему времени установлен 121 человек, имевший близкие контакты с зараженными, они находятся под наблюдением врачей. Работа по установлению других лиц, имевших близкие контакты с зараженными, продолжается", - сказано в заявлении.

Медики не зафиксировали случаев инфицирования медперсонала или передачи неизвестной пневмонии от человека к человеку. "До настоящего времени предварительные проверки не выявили ясных свидетельств передачи [болезни] от человека к человеку или заражения медицинского персонала", - указывается в документе.

В заявлении также указано, что неизвестная пневмония не является вирусом гриппа, птичьего гриппа или аденовирусом, возбудитель устанавливается.

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