Китайский курорт Санья открыл первый туристический маршрут на двухэтажных автобусах

3 января 2020 22:42 (UTC+04:00)

Главный курорт южной китайской провинции Хайнань - город Санья - открыл первый на острове туристический маршрут с двухэтажными автобусами. Об этом сообщает портал "Наньхайван", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отныне все желающие смогут приобрести билет за 68 юаней (около $9,8) и осмотреть самые известные достопримечательности города. Конечными остановками таких автобусов станут центр беспошлинной торговли города Санья и парк "Тянья хайцзяо" ("Край света").

Для удобства гостей города автобусы будут оборудованы панорамными солнцезащитными стеклами, сиденьями повышенного комфорта, откидными столиками, кофемашинами. Кроме того, на борту всегда будет присутствовать гид, который сможет предоставить всю необходимую информацию о достопримечательностях города, местной кухне и деликатесах, отелях, развлечениях и многом другом.

К 2025 году поставлена задача превращения Хайнаня в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко называют "Восточными Гавайями": природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира.

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