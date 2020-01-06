МИД Китая призвал США не применять военную силу на Ближнем Востоке

6 января 2020 11:46 (UTC+04:00)

Китай призывает США и соответствующие стороны не применять силу и перейти к диалогу, чтобы избежать эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Так официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в понедельник на брифинге прокомментировал резкое обострение обстановки в регионе после убийства командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы призываем США и соответствующие стороны не применять силу, проявлять сдержанность для того, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию и усиление трений. Необходимо как можно скорее принять меры для возвращения к диалогу и консультациям для сокращения противоречий", - указал он.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Премьер Японии выступил за укрепление отношений с Россией и Китаем в новом году
Другие страны 11:09
Конфликт США и Ирана ударит по импорту нефти в Китай
Китай 10:00
Казахстан и США договорились об «открытом небе»
Транспорт 09:40
Дональд Трамп пригрозил Ираку санкциями "в случае враждебности" со стороны Багдада
США 09:37
В конгрессе США хотят ограничить военные полномочия Трампа по Ирану
США 09:22
В колодце у военной базы США в Японии обнаружили ядовитые кислоты
Другие страны 05:59
Лента новостей
Количество платежных карт в Азербайджане достигло 7,5 млн единиц
Финансы 11:50
Дорожная полиция Азербайджана предупредила водителей
Общество 11:46
"Нефтегазинвест" Узбекистана закупит аккумуляторы
Тендеры 11:37
Самолет рейса Баку-Астрахань вернулся обратно из-за сильного тумана
Общество 11:31
"Степняк" из Азербайджана назван лучшим в Индии (ФОТО)
Культура 11:28
Эксперт о базовой цене нефти в госбюджете Азербайджана в 2020 году
Финансы 11:16
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций заинтересован в финансировании проекта в Казахстане
Транспорт 11:13
Премьер Японии выступил за укрепление отношений с Россией и Китаем в новом году
Другие страны 11:09
Россия планирует поставки в Туркменистан геосинтетических материалов
Бизнес 11:09