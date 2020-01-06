В Шанхае зафиксирована самая теплая зима за последние 80 лет

6 января 2020 19:05 (UTC+04:00)

Аномально теплая погода установилась в Шанхае в понедельник. Согласно данным местной метеорологической службы, столбик термометра поднялся в течение дня до 21,6 градусов по Цельсию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эта зима, указали метеорологи, стала самой теплой за последние 80 лет. В предыдущий раз аномально высокая для этого времени года в Шанхае температура фиксировалась в 1940 году. Столбик термометра тогда поднимался до 22,4 градусов по Цельсию.

Согласно прогнозам метеорологов, зимняя погода вернется в город уже во вторник с приходом в регион холодных потоков воздуха. Ожидается, что температура в ближайшие дни снизится до 5 градусов по Цельсию.

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