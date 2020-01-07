Китай призвал США выполнять обязательства по выдаче виз дипломатам

7 января 2020 12:07 (UTC+04:00)

Китай призывает США выполнять свои международные обязательства как страны, на территории которой находится ООН, и предоставлять визы делегатам всех стран для участия в заседаниях организации. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что США отказали в визе главе МИД Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, намеревавшемуся приехать на заседание Совета Безопасности ООН 9 января.

"Предоставление визовых удобств представителям всех стран для участия в заседаниях ООН является международной обязанностью США как принимающей страны. Мы призываем США в полной мере выполнять свои обязанности как принимающей страны, предоставлять удобства работникам соответствующих стран для участия в заседаниях ООН", - заявил на брифинге Гэн Шуан, комментируя сообщения об отказе в выдаче визы Зарифу.

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