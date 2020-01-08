Китай призвал к сдержанности после обстрела Ираном военных баз США

Китай призывает все стороны к сдержанности и решению разногласий посредством диалога, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя ракетные обстрелы Ираном военных баз США в Ираке, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Иранский телеканал Press TV утверждает, что 80 человек погибли в результате атаки Ирана на американские базы в Ираке.

"Мы призываем все стороны к сдержанности, надеемся на то, что они смогут посредством диалога, переговоров и другими мирными способами решить существующие разногласия и противоречия", - заявил Гэн Шуан на брифинге.

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