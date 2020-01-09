Премьер госсовета Китая посетит США для подписания торговой сделки

9 января 2020 11:49 (UTC+04:00)

Премьер Госсовета КНР Лю Хэ с 13-15 января совершит визит в США для подписания первой части торговой сделки. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в четверг официальный представитель Минкоммерции КНР Гао Фэн.

"По приглашению американской стороны вице-премьер Госсовета КНР Лэ Хэ с 13 по 15 января во главе делегации по торговой-экономическим вопросам отправится в Вашингтон для подписания с США первой части торговой сделки", - сообщил на брифинге Гао Фэн.

Китай и США 13 декабря объявили, что согласовали текст первой части торгового соглашения. В его рамках стороны договорились не вводить новые пошлины в отношении друг друга, которые должны были вступить в силу 15 декабря. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что подписание первой фазы торговой сделки между США и Китаем состоится в начале января 2020 года.

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