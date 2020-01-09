Китай впервые допустит зарубежные компании к разведке и добыче нефти

Китай впервые разрешит иностранным компаниям самостоятельно вести разведку и добычу нефти и газа в стране. Об этом говорится в заявлении министерства природных ресурсов КНР, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ведомство объявило, что с 1 мая 2020 года зарегистрированные в Китае иностранные фирмы с чистыми активами не менее 300 миллионов юаней (43 миллиона долларов) смогут самостоятельно вести разведку и добычу нефти и газа в стране. Прежде международные фирмы могли вести разведку и добычу в Китае только в составе совместных предприятий или в сотрудничестве с китайскими компаниями, в основном государственными, такими как CNPC, Sinopec или их дочерние предприятия.

Китай также разрешит разведку и добычу энергоресурсов национальным компаниям с аналогичным размером активов. Разрешения на добычу полезных ископаемых будут выдаваться на 5 лет с возможностью продления еще на 5 лет.

Этот шаг, по мнению агентства, продиктован стремлением Пекина увеличить добычу нефти и газа и привлечь частный капитал в этот сектор.

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