Китай впервые допустит зарубежные компании к разведке и добыче нефти

9 января 2020 12:04 (UTC+04:00)

Китай впервые разрешит иностранным компаниям самостоятельно вести разведку и добычу нефти и газа в стране. Об этом говорится в заявлении министерства природных ресурсов КНР, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ведомство объявило, что с 1 мая 2020 года зарегистрированные в Китае иностранные фирмы с чистыми активами не менее 300 миллионов юаней (43 миллиона долларов) смогут самостоятельно вести разведку и добычу нефти и газа в стране. Прежде международные фирмы могли вести разведку и добычу в Китае только в составе совместных предприятий или в сотрудничестве с китайскими компаниями, в основном государственными, такими как CNPC, Sinopec или их дочерние предприятия.

Китай также разрешит разведку и добычу энергоресурсов национальным компаниям с аналогичным размером активов. Разрешения на добычу полезных ископаемых будут выдаваться на 5 лет с возможностью продления еще на 5 лет.

Этот шаг, по мнению агентства, продиктован стремлением Пекина увеличить добычу нефти и газа и привлечь частный капитал в этот сектор.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Китай призвал США и Иран к диалогу
Китай 12:58
Китайская Elion Group планирует реализовать ряд проектов в Узбекистане
Бизнес 12:50
В Пекине обсудили нагорно-карабахский конфликт (ФОТО)
Политика 12:37
Премьер госсовета Китая посетит США для подписания торговой сделки
Китай 11:49
Исследования выявили причину вспышки пневмонии в КНР
Китай 06:15
Казахстан и Китай продолжают наращивать грузооборот по ж/д
Бизнес 8 января 13:47
Лента новостей
ВБ повысил прогноз роста ВВП Казахстана на 2020 год
Бизнес 13:02
Всемирный банк связывает рост ВВП в Азербайджане с внутренними реформами
Финансы 12:59
Китай призвал США и Иран к диалогу
Китай 12:58
В 2019 г. в Турции незначительно сократились пассажироперевозки авиатранспортом
Турция 12:54
Аэропорты Азербайджана в 2019 году побили новый рекорд
Общество 12:53
Китайская Elion Group планирует реализовать ряд проектов в Узбекистане
Бизнес 12:50
Глава МИД ФРГ: Заявление Трампа по Ирану разрядило ситуацию
Европа 12:44
В динамике оползня в пос. Бадамдар сохраняется активность
Происшествия 12:38
В Пекине обсудили нагорно-карабахский конфликт (ФОТО)
Политика 12:37